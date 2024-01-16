Уся боксерська спільнота обговорює цю битву та робить свої прогнози. Самі ж учасники епохального поєдинку наполегливо готуються у тренувальному таборі в умовах майже повної секретності.

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Усі спаринг-партнери Усика більші за нього

Лише іноді вони діляться фото чи відео, які дають зрозуміти, в якому стані перебувають боксери та чим займаються. Напередодні Олександр Усик опублікував відео, де він сидить у бочці з льодом, а температура води в ній всього +5 градусів.

Нині ж чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO у надважкій вазі показав боксерів, які залучені в його тренувальному таборі та допомагають готуватися до поєдинку з Тайсоном Фʼюрі.

Як і анонсував один із представників команди українця, усі вони є дуже габаритними та схожі на "Циганського короля".



Усик зі своїми спаринг-партнерами / фото з сайту Ready to fight

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі також не відпочиває. Британцю допомагає готуватися до бою 18-річний Мозес Ітаума, який вже здобув 7 перемог на професійному рівні, а також Джей Опетая – його називають "австралійським Усиком".

Довідка. Бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі відбудеться 17 лютого у столиці Саудівської Аравії. Переможець стане першим абсолютом в суперважкій вазі в епоху чотирьох поясів.