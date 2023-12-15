Напередодні цієї битви та загалом протягом останнього року Тайсон Ф'юрі у своєму огидному стилі вилив чималу порцію бруду на українського чемпіона, але діставалося не тільки йому. Також "Жадібне пузо" ображав і свого земляка Ентоні Джошуа, зокрема, він називав Ей Джея "прибиральником залу" та заявляв, що ніколи не вийде з ним у ринг.
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Джошуа в битві за абсолютного чемпіона підтримуватиме Усика
Ентоні Джошуа не залишив ці слова непоміченими. Він поділився очікуваннями від майбутнього супербою та розповів, кого підтримуватиме в поєдинку за всі титули суперважкої ваги.
Я не знаю, хто переможе, але я безперечно перебуваю в команді Усика. Ф'юрі багато різних поганих речей говорить про мене. Це питання поваги. Я не можу підтримувати того, хто не поважає мене. Це було б дивно, тому я вболіватиму за того, хто поважає мене,
– заявив Джошуа.
Нагадаємо, що Олександр Усик відібрав чемпіонські пояси саме в Ентоні Джошуа, якого двічі перемагав рішенням суддів за очками.