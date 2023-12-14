17 февраля в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в престижнейшем дивизионе.

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Своими ожиданиями от поединка поделился бывший чемпион мира Хасим Рахман. В 2008 году американец боксировал с украинцем Владимиром Кличко за пояса IBF, WBO и IBO, но проиграл техническим нокаутом.

Рахман: Фаворитом является Усик

В этом поединке я отдаю предпочтение Усику. И дело не только в бою Фьюри против Фрэнсиса Нганну. Я всегда считал, что Тайсон раскрывается рядом с ленивыми супертяжеловесы. Однако Усик – не ленивый супертяж. Он может победить Тайсона Фьюри,

– сказал Рахман.

Напомним, Фьюри 28 октября победил бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну раздельным решением судей, побывав во время боя в нокдауне. Усик в предыдущем поединке 26 августа одолел британца Даниэля Дюбуа.

К слову, Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.