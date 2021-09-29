Бой Усик – Джошуа в США никто не видел, – легенда бокса разнес организатора поединка

Пока в Украине жалуются, что бой Александра Усика с Джошуа не показал ни один канал, в США также выразили возмущение. Оскар Де Ла Хойя, промоутер и легендарный боксер, раскритиковал организатора поединка Усика с Джошуа – Эдди Хирна.

Де Ла Хойя: Хирн не знает, как продвигать бои

Бывший чемпион мира в шести дивизионах Оскар Де Ла Хойя заявил, что бой Усик – Джошуа в США никто не видел.

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Оскар Де Ла Хойя обвинил Эдди Хирна, которого в интервью назвал Томасом Хирнсом, в плохой организации поединка.

"Я скажу вам одну вещь: бой Усик – Джошуа в США никто не видел. Что это за промоутер, у которого нет представления о том, что делать в США? Кажется, его фамилия Хирнс или как-то так. Томас Хирнс, оставайся в Великобритании и продвигай свои поединки. Ты не знаешь, что делать в США. DAZN правильно поступает, оставаясь с Golden Boy", – заявил промоутер.

По словам Де Ла Хойи, Эдди Хирн не знает, как организовывать поединки. Промоутер добавил, что Хирн – разрушил карьеру Энтони Джошуа.

А его зовут Эдди Хирн? Этому парню следует заниматься промоутерской деятельностью в Великобритании. Держись подальше от Штатов. Хирн не знает, как продвигать бои. Он доказал это. Усик короновал себя, став чемпионом мира, а Эдди Хирн разрушил карьеру Джошуа,

– сказал Оскар Де Ла Хойя.

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