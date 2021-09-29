Де Ла Хойя: Хирн не знает, как продвигать бои
Бывший чемпион мира в шести дивизионах Оскар Де Ла Хойя заявил, что бой Усик – Джошуа в США никто не видел.
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Оскар Де Ла Хойя обвинил Эдди Хирна, которого в интервью назвал Томасом Хирнсом, в плохой организации поединка.
"Я скажу вам одну вещь: бой Усик – Джошуа в США никто не видел. Что это за промоутер, у которого нет представления о том, что делать в США? Кажется, его фамилия Хирнс или как-то так. Томас Хирнс, оставайся в Великобритании и продвигай свои поединки. Ты не знаешь, что делать в США. DAZN правильно поступает, оставаясь с Golden Boy", – заявил промоутер.
По словам Де Ла Хойи, Эдди Хирн не знает, как организовывать поединки. Промоутер добавил, что Хирн – разрушил карьеру Энтони Джошуа.
А его зовут Эдди Хирн? Этому парню следует заниматься промоутерской деятельностью в Великобритании. Держись подальше от Штатов. Хирн не знает, как продвигать бои. Он доказал это. Усик короновал себя, став чемпионом мира, а Эдди Хирн разрушил карьеру Джошуа,
– сказал Оскар Де Ла Хойя.
Усик побил Джошуа
- Александр Усик 25 сентября победил Энтони Джошуа и отобрал у британца чемпионские титулы WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе.
- Усику удалось стать только третьим украинцем-чемпионом мира в тяжелом весе после братьев Кличко.
- Кроме того, Александр третий боксер в истории, выигравший чемпионские титулы в первом тяжелом и тяжелом весах.
- Джошуа активировал опцию реванша с Усиком. Александр хочет, чтобы бой состоялся в Украине. Однако в команде британца настроены провести бой в другом месте.
- Вероятно, реванш состоится в феврале – марте 2022 года.