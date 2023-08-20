"Оторву ноги и поломаю тело": "Динамит" решил запугать Усика

Чем ближе бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа, тем более дерзкими становятся заявления британского боксера. Похоже, претендент избрал тактику "Цыганского короля".

"Регулярный" чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа готов осуществить апсет года и отобрать все титулы у Александра Усика. По крайней мере, именно такое заявление сделал "Динамит" накануне поединка.

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Держите его семеро

25-летнего британца не пугает поддержка Усика зрителями на трибунах стадиона во Вроцлаве, а также опыт украинского чемпиона. Дюбуа решительно настроен одержать победу.

"Я должен оторвать ему ноги и сломать тело. Это то, над чем мы работали. Уважение, да, оно есть. Я усердно тренировался для этого боя, а то, что назвал, это и будет уважение, которое он получит.

Я много работал для этого поединка и чем-то жертвовал во время лагеря, теперь пора выполнить свою работу. Я должен сделать это для семьи.

Что касается болельщиков, то все хорошо, пусть кричат. Они не могут драться вместо него", – сказал Дюбуа.

Кстати, это не первое дерзкое заявление британца. Раньше Даниэль рассказывал, что изучил манеру боя украинца и знает, как добиться успеха. Проверить намерения "Динамита" мы можем совсем скоро. Уже в субботу, 26 августа, состоится бой Усик – Дюбуа. На стадионе во Вроцлаве ожидается аншлаг. Зрители в Украине смогут посмотреть поединок во время трансляции на Мегого.