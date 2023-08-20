"Регулярний" чемпіон світу за версією WBA у надважкій вазі Даніель Дюбуа готовий здійснити апсет року та відібрати всі титули в Олександра Усика. Принаймні саме таку заяву зробив "Динаміт" напередодні поєдинку.

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Тримайте його семеро

25-річного британця не лякає підтримка Усика глядачами на трибунах стадіону у Вроцлаві, а також досвід українського чемпіона. Дюбуа рішуче налаштований здобути перемогу.

"Я маю відірвати йому ноги і зламати тіло. Це те, над чим ми працювали. Повага, так, вона є. Я старанно тренувався для цього бою, а те, що назвав, це і буде повага, яку він отримає.

Я багато працював для цього поєдинку і чимось жертвував під час табору, тепер настав час виконати свою роботу. Я мушу зробити це для родини.

Щодо вболівальників, то все добре, нехай кричать. Вони не можуть битися замість нього", – сказав Дюбуа.

До речі, це не перша зухвала заява британця. Раніше Даніель розповідав, що вивчив манеру бою українця та знає, як досягти успіху. Перевірити наміри "Динаміту" ми можемо зовсім скоро. Вже у суботу, 26 серпня, відбудеться бій Усик – Дюбуа. На стадіоні у Вроцлаві очікується аншлаг. Глядачі в Україні зможуть переглянути поєдинок під час трансляції на Megogo.