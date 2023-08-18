Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа провел тренировочный сбор в испанских горах. 25-летний боксер спарринговал со сложными соперниками, чтобы быть готовым к бою с Усиком.
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Дюбуа на словах уже победил Усика
Во время интервью для промоутерской компании Фрэнка Уоррена, Дюбуа сделал прогноз на поединок с украинским чемпионом. 25-летний британец уверен в своей победе, поскольку изучил стиль Усика.
Я думаю, они все меня недооценивают. Это будет мое время, чтобы подняться на вершину, отбросить все лишнее и выйти на пик,
– заверил Дюбуа.
Дюбуа в своей карьере имел лишь одно поражение – от Джо Джойса в 2020 году. Впрочем, Даниэль считает Усика слабее серебряного призера Олимпиады-2016.
"Я не думаю, что он сильнее Джо. Что у него есть – это хорошее передвижение в ринге. Так что я буду резать ринг и уничтожу его! Слушайте сюда – я подготовился к этому, я готов сделать дело!", – сказал Дюбуа.
Главное о бое Усик – Дюбуа
- Напомним, что мегафайт Усик – Дюбуа состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.
- Промоутер Александр Красюк ожидает аншлаг на поединок. По его данным, уже продано три четверти билетов.
- Украинские зрители смогут насладиться поединком во время трансляции на MegogoМегого.
- Большинство экспертов прочат победу украинскому чемпиону. Однако не стоит сбрасывать со счетов и мощь ударов британца.