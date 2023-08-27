Бананы вместо бургера: Усик накормил фруктами экс-соперника, которого когда-то избил: видео

Бывший соперник Александра Усика Дерек Чисора посетил поединок во Вроцлаве. После победы ветеран хевивейта зашел к украинскому чемпиону в раздевалку.

Александр Усик в польском Вроцлаве деклассировал Даниэля Дюбуа и защитил чемпионские титулы. На поединок украинского боксера пришли посмотреть многие звезды спорта.

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Не лишил себя удовольствия вживую наблюдать за битвой топ-боксеров современности и ветеран хевивейта Дерек Чисора. После поединка британец посетил раздевалку Усика, чтобы поздравить его с победой.

Александр проявил гостеприимство к своему бывшему сопернику и угостил его бананами. Хотя сначала извинился, что не приготовил его любимые бургеры.

Усик угостил Чисору бананами: смотрите видео

Напомним, что Чисора любит отведать бургеры. Британец кормил Усика и его команду этим блюдом после поединка в 2020 году. А в декабре 2022 года Чисора вместе с Фьюри отвели душу вкусным перекусом.