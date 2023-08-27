Олександр Усик у польському Вроцлаві декласував Даніеля Дюбуа та захистив чемпіонські титули. На поєдинок українського боксера прийшли подивитися багато зірок спорту.

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Не позбавив себе задоволення наживо спостерігати за битвою топ-боксерів сучасності і ветеран хевівейту Дерек Чісора. Після поєдинку британець завітав до роздягальні Усика, щоб привітати його з перемогою.

Олександр виявив гостинність до свого колишнього суперника та пригостив його бананами. Хоча спочатку перепросив, що не приготував його улюблені бургери.

Усик пригостив Чісору бананами: дивіться відео

Нагадаємо, що Чісора полюбляє куштувати бургери. Британець годував Усика та його команду цією стравою після поєдинку у 2020 році. А у грудні 2022 року Чісора разом з Ф'юрі відвели душу смачним перекусом.

Довідка. Олександр Усик провів непростий поєдинок проти Дерека Чісори у жовтні 2020 році. Бій завершився перемогою українця одностайним рішенням суддів. Олександр забрав собі титул чемпіона WBO Inter-Continental у надважкій вазі.