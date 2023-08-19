26 серпня володар титулів IBF, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик проведе обов'язковий захист проти "регулярного" чемпіона WBA Даніелем Дюбуа. На кону поєдинку стоятимуть усі чемпіонські пояси українця.

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Підготовка до бою на фінішній прямій

Олександр Усик дуже ретельно готується до зустрічі на рингу з 25-річним британцем. Український чемпіон спеціально обирав для спарингів потужних боксерів, які навіть переважали габаритами Олександра. Фотографію із заключної спаринг-сесії тренувального табору Усика опублікувала промоутерська компанія K2 Promotions.

Олександр Усик після фінальної спаринг-сесії / facebook.com/K2Ukraine

Зазначимо, що під час спарингів кількість раундів може досягати 15, а тривалість кожного до 4 хвилин. Крім того, у тренувальних поєдинках українець спарингував одночасно з кількома боксерами.

До речі, суперник Олександра теж завершив тренувальний збір, який проходив у горах Іспанії. Даніель Дюбуа після завершення підготовки зробив зухвалий прогноз на бій у Вроцлаві.

Важливо! Бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 26 серпня на стадіоні Tarczyński Arena у польському Вроцлаві. Поєдинок розсудить рефері, який вже працював на реванші Усика та Джошуа.