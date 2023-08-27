Восторженные силой духа: как украинцы отреагировали на победу Усика над Дюбуа
В ночь с 26 на 27 августа Александр Усик вышел в ринг во Вроцлаве, где защищал свои чемпионские пояса. Претендентом на них был 25-летний британец Даниэль Дюбуа.
Бой проходил за доминированием Александра Усика, однако в 5 раунде он оказался на настиле. Даниэль Дюбуа ударил украинца ниже пояса, из-за чего рефери дал украинцу 5 минут на восстановление после грязного приема соперника, пишет 24 Канал.
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Украинские фанаты в восторге от победы
Таким позорным поведением Дюбуа только разозлил украинского чемпиона, вернувшегося после удара еще более сконцентрированным и настроенным ответить британцу за нарушение правил.
В результате, Александр в восьмом раунде отправил Даниэля в нокдаун, а в девятом повторил процедуру, попав джебом в голову. После этого рефери остановил сражение и зафиксировал первую победу Усика нокаутом с 2018 года.
В ринге Усик подошел после победы к Дюбуа и объяснил, что нарушать правила – это плохо, сам же британец не признает свою вину и считает, что его засудили.
Такой успех не остался без внимания украинских болельщиков. В соцсетях сайта 24 Канала они отреагировали на победу, в которой выразили большое уважение Усику за позицию во время полномасштабного вторжения и отметили силу духа, благодаря которой он смог подняться после удара Дюбуа ниже пояса.
- "После боя кулаками не машут. Победил Усик! И точка. Низкий поклон ему от всех украинцев. А Дюбуа пусть мечтает о победе Мы поздравляем своего героя! И пусть каждая тропинка ведет его к Победе".
- "Поздравляем с Победой!!! Слава Украине, Слава ВСУ! Имеем чемпиона, железный кулак!!! Новый чемпион, железные яйца!!! Браво, выдержал!!! Молодец!!!"
- "Поздравляю с победой, Александр, ты настоящий козак!"
- "Молодец! Спасибо за победу! Мы в вас верили! Вы наша гордость – чемпион! Здоровья вам желаем и будущих побед, во всем!"
- "Не победить было невозможно! В ринге, за спиной Александра, (виртуально), был наш народ! Отстоянный титул нации! Спасибо!"
- "Поздравляем с победой! Непревзойденный чемпион, украинец, человек! Гордость Украины!"
- "Подняться после такого удара и победить! Супер боксер! Поздравления"