Восторженные силой духа: как украинцы отреагировали на победу Усика над Дюбуа

В ночь с 26 на 27 августа Александр Усик вышел в ринг во Вроцлаве, где защищал свои чемпионские пояса. Претендентом на них был 25-летний британец Даниэль Дюбуа.

Бой проходил за доминированием Александра Усика, однако в 5 раунде он оказался на настиле. Даниэль Дюбуа ударил украинца ниже пояса, из-за чего рефери дал украинцу 5 минут на восстановление после грязного приема соперника, пишет 24 Канал.

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Украинские фанаты в восторге от победы

Таким позорным поведением Дюбуа только разозлил украинского чемпиона, вернувшегося после удара еще более сконцентрированным и настроенным ответить британцу за нарушение правил.

В результате, Александр в восьмом раунде отправил Даниэля в нокдаун, а в девятом повторил процедуру, попав джебом в голову. После этого рефери остановил сражение и зафиксировал первую победу Усика нокаутом с 2018 года.

В ринге Усик подошел после победы к Дюбуа и объяснил, что нарушать правила – это плохо, сам же британец не признает свою вину и считает, что его засудили.

Такой успех не остался без внимания украинских болельщиков. В соцсетях сайта 24 Канала они отреагировали на победу, в которой выразили большое уважение Усику за позицию во время полномасштабного вторжения и отметили силу духа, благодаря которой он смог подняться после удара Дюбуа ниже пояса.