Дедлайн прошел: бой Усика и Дюбуа выставили на промоутерские торги

Представители боксеров не смогли вовремя заключить соглашение по поединку Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа. Титульный бой выставлен на промоутерские торги.

WBA предоставила 30 дней для переговоров, чтобы представители боксеров согласовали контракт на титульный поединок Усик – Дюбуа. Однако промоутеры не сумели прийти к соглашению до 2 мая – дедлайна, который установила ассоциация.

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Впереди промоутерские торги

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг титульного боя. По его словам, поединок Усик – Дюбуа будет выставлен на промоутерские торги.

Мы ждем, когда WBA назначит день промоутерских торгов. Между тем прилагаем усилия для достижения соглашения,

– сказал Красюк.

Отметим, что место боя тоже еще не определено. Сторона Усика стремится провести бой в Польше, где у украинца будет мощная поддержка от соотечественников. Представители Дюбуа настаивают на проведении поединка в Великобритании. Впрочем, сам Усик не прочь поехать на Туманный Альбион, с которым у него связаны приятные воспоминания

Красюк также сообщил, что лучше было бы провести поединок в конце июля или начале августа. Если украинский боксер сумеет защитить титулы, тогда открывается дорога на фантастический турнир четырех в Саудовской Аравии, который запланирован на декабрь Шейхи уже приготовили космические гонорары для топ-звезд хевивейта.