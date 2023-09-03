Бывший тренер Дюбуа Шейн Макгиган, в свое время также работавший с Дэвидом Хэем, оценил эпизод с запрещенным ударом в 5-м раунде главного боя во Вроцлаве. Опытный специалист не сомневается в правильном решении рефери.

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Комплимент Усику от экс-тренера Дюбуа

Макгиган очень тепло высказался об украинском чемпионе, назвав его одним из самых благородных людей.

"Усик не жулик. Он, наверное, один из самых благородных людей. Александр провел много времени в любителях, а они очень профессиональные.

Вы не узнаете, был ли этот удар слишком низким, пока не станете Усиком. Паховая чашка находится снаружи, поэтому вероятно, что ее зацепили и потащили вверх. Все зависит от траектории удара, которым ее можно сместить. Даже если вы ударите по защите чашки, это все равно больно", – сказал Макгиган.

Скандал вокруг запрещенного удара Дюбуа