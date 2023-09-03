Бывший тренер Дюбуа Шейн Макгиган, в свое время также работавший с Дэвидом Хэем, оценил эпизод с запрещенным ударом в 5-м раунде главного боя во Вроцлаве. Опытный специалист не сомневается в правильном решении рефери.
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Комплимент Усику от экс-тренера Дюбуа
Макгиган очень тепло высказался об украинском чемпионе, назвав его одним из самых благородных людей.
"Усик не жулик. Он, наверное, один из самых благородных людей. Александр провел много времени в любителях, а они очень профессиональные.
Вы не узнаете, был ли этот удар слишком низким, пока не станете Усиком. Паховая чашка находится снаружи, поэтому вероятно, что ее зацепили и потащили вверх. Все зависит от траектории удара, которым ее можно сместить. Даже если вы ударите по защите чашки, это все равно больно", – сказал Макгиган.
Скандал вокруг запрещенного удара Дюбуа
- Напомним, что нынешний тренер Даниэля Дюбуа Дон Чарльз назвал Усика мошенником. Команда британского боксера готовит апелляцию по результату поединка во Вроцлаве.
- Однако Всемирная боксерская ассоциация (WBA) уже признала удар Дюбуа запрещенным, назвав действия рефери правильными Так что шансы переписать результат боя у команды "Динамита" мизерны.
- Кстати, WBA определила нового "регулярного" чемпиона ассоциации. Им стал германский боксер сирийского происхождения Мануэль Чарр.