Колишній тренер Дюбуа Шейн Макгіган, який свого часу також працював з Девідом Хеєм, оцінив епізод із забороненим ударом в 5-му раунді головного бою у Вроцлаві. Досвідчений фахівець не сумнівається у правильному рішенні рефері.
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Комплімент Усику від екстренера Дюбуа
Макгіган дуже тепло висловився про українського чемпіона, назвавши його одним з найблагородніших людей.
"Усик не шахрай. Він, напевно, один з найблагородніших людей. Олександр провів багато часу в аматорах, а вони дуже професійні.
Ви не дізнаєтесь, чи був цей удар надто низьким, доки не станете Усиком. Пахвинна чашка знаходиться зовні, тому ймовірно, що її зачепили і потягли вгору. Все залежить від траєкторії удару, яким її можна змістити. Навіть якщо ви вдарите по захисту чашки, це все одно боляче", – сказав Макгіган.
Скандал довкола забороненого удару Дюбуа
- Нагадаємо, що нинішній тренер Даніеля Дюбуа Дон Чарльз назвав Усика шахраєм. Команда британського боксера готує апеляцію стосовно результату поєдинку у Вроцлаві.
- Проте Всесвітня боксерська асоціація (WBA) вже визнала удар Дюбуа забороненим, назвавши дії рефері правильними. Тож шанси переписати результат бою в команди "Динаміту" мізерні.
- До речі, WBA визначила нового "регулярного" чемпіона асоціації. Ним став німецький боксер сирійського походження Мануель Чарр.