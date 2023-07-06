Держа Фьюри в голове: менеджер Усика объявил главную цель на бой против Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик не отказался от мечты стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Первым шагом к заветной цели станет поединок против Даниеля Дюбуа.

Долгожданный мегафайт между чемпионом WBO, IBF, WBA, IBO и The Ring Александром Усиком и регулярным чемпионом WBA Даниелем Дюбуа официально объявлено. Обе стороны ударили по рукам и подписали контракт.

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Климас: Не должны недооценивать Дюбуа

Менеджер украинского чемпиона Эгис Климас прокомментировал официальное объявление поединка. В частности, он отметил, что победитель поединка автоматически становится претендентом на встречу с "Цыганским королем", владеющим титулом чемпиона WBC.

Александр уже в лагере и тренируется, чтобы быть готовым на 100%, потому что победа в этом поединке открывает путь к поединку за титул абсолютного чемпиона с действующим обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Поэтому хочу подчеркнуть, мы ни в коем случае не должны недооценивать Дюбуа и со всей серьезностью относимся к предстоящему бою, ведь он владеет всеми данными, чтобы достойно противостоять Александру,

– рассказал Эгис Климас.

Кстати, "Цыганский король" постоянно держит в поле зрения Александра Усика. Недавно украинец поделился фотографией из тренировочного лагеря, где он спарринговал против двух боксеров. Фьюри молниеносно прокомментировал фото, не забыв пригрозить Усику.

Бой Усик-Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. Александр проведет защиту титула на стадионе Вроцлава, где проходили матчи Евро-2012. Интересно, что на этом стадионе в 2011 году Виталий Кличко техническим нокаутом в 10 раунде победил поляка Томаша Адамека и отстоял пояс WBC в супертяжелом весе.