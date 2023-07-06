Бой состоится 26 августа на стадионе во Вроцлаве, где проходили матчи Евро-2012. Также на нем 11 лет назад Виталий Кличко техническим нокаутом отстоял пояс WBC в тяжелом весе против Томаша Адамека.
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Бой в Польше – благодарность за отношение к украинцам во время войны
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) прокомментировал официальное объявление боя против британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).
Я очень рад, что у нас есть возможность организовать мой поединок именно в Польше, где 7 лет назад получил свой первый мировой титул. Хочу поблагодарить польский народ, который так искренне помогает Украине. Тысячи моих земляков нашли убежище в этой замечательной стране. Поэтому я надеюсь, что мое сражение станет для украинцев и поляков еще одной возможностью объединиться и укрепить нашу дружбу,
– сказал Усик.
Последний поединок Усик провел в августе 2022, когда провел бой-реванш против британца Энтони Джошуа. В том поединке украинец защитил звание чемпиона в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF.