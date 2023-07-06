Бой состоится 26 августа на стадионе во Вроцлаве, где проходили матчи Евро-2012. Также на нем 11 лет назад Виталий Кличко техническим нокаутом отстоял пояс WBC в тяжелом весе против Томаша Адамека.

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Бой в Польше – благодарность за отношение к украинцам во время войны

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) прокомментировал официальное объявление боя против британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Я очень рад, что у нас есть возможность организовать мой поединок именно в Польше, где 7 лет назад получил свой первый мировой титул. Хочу поблагодарить польский народ, который так искренне помогает Украине. Тысячи моих земляков нашли убежище в этой замечательной стране. Поэтому я надеюсь, что мое сражение станет для украинцев и поляков еще одной возможностью объединиться и укрепить нашу дружбу,

– сказал Усик.

Последний поединок Усик провел в августе 2022, когда провел бой-реванш против британца Энтони Джошуа. В том поединке украинец защитил звание чемпиона в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF.

Что известно о сопернике Усике

25-летний Даниэль Дюбуа – молодой, голодный до титулов, но уже достаточно опытный боец. Он является качественным нокаутером. 18 из 19 поединков на профессиональном ринге он выиграл нокаутом, причем 14 из них – в первых трех раундах. Даниэль – первый в очереди из трех претендентов на бой за чемпионские пояса Александра Усика. Англичанин, в декабре защитивший регулярный титул WBA, потерпел лишь одно поражение в 20 боях на профессиональном уровне. В последнем поединке получил серьезную травму, где повредил крестообразные связки колена. Но это не помешало победить техническим нокаутом Кевина Лерена, несмотря на то, что сам Дюбуа трижды побывал в нокдауне.