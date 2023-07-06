Довгоочікуваний мегафайт між чемпіоном WBO, IBF, WBA, IBO та The Ring Олександром Усиком та регулярним чемпіоном WBA Даніелем Дюбуа офіційно оголошено. Обидві сторони вдарили по руках та підписали контракт.

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Клімас: Не маємо недооцінювати Дюбуа

Менеджер українського чемпіона Егіс Клімас прокоментував офіційне оголошення поєдинку. Зокрема він зазначив, що переможець двобою автоматично стає претендентом на зустріч з "Циганським королем", який володіє титулом чемпіона WBC.

Олександр уже в таборі та тренується, щоб бути готовим на 100%, бо перемога в цьому двобої відкриває шлях до поєдинку за титул абсолютного чемпіона із чинним володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі. Тому хочу підкреслити, ми в жодному разі не маємо недооцінювати Дюбуа та з усією серйозністю ставимося до майбутнього бою, адже він володіє усіма даними, щоб гідно протистояти Олександрові,

– розповів Егіс Клімас.

До речі, "Циганський король" постійно тримає в полі зору Олександра Усика. Нещодавно українець поділився світлиною з тренувального табору, де він спарингував проти двох боксерів. Ф'юрі блискавично прокоментував фото, не забувши пригрозити Усику.

Важливо! Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. Олександр проведе захист титулу на стадіоні Вроцлава, де проходили матчі Євро-2012. Цікаво, що на цьому стадіоні у 2011 році Віталій Кличко технічним нокаутом у 10 раунді переміг поляка Томаша Адамека та відстояв пояс WBC у надважкій вазі.