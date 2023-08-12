Планирует вернуть в Лондон чемпионские пояса: "Динамит" верит в победу над Усиком
Источник:Инстаграмм Даниэля Дюбуа
Британский боксер Даниэль Дюбуа завершил тренировочный лагерь перед поединком с Александром Усиком. До мегафайта во Вроцлаве осталось две недели.
"Регулярный" чемпион WBA в супертяжелом дивизионе Даниэль Дюбуа в качестве андердога будет выступать против обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика. Однако британец надеется подготовить сюрприз титулованному сопернику.
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Дюбуа готов ко встрече с Усиком
"Динамит" уже завершил тренировочный лагерь в Испании, где целенаправленно готовился к встрече с Усиком. Новость об этом Дюбуа сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Вернулся в Лондон после великолепного лагеря в Испании. В следующий раз, когда я покину Великобританию, то планирую получить новые пояса в Польше,
– написал Дюбуа.
Дюбуа прибыл в Лондон / instagram.com/dynamite_daniel_dubois
Ранее Александр Усик провел открытую тренировку. Украинский чемпион находится в отличной форме. Во время тренировочного лагеря Усик спарринговал с несколькими боксерами. Такой изнурительные поединки продолжались по 15 раундов.
- Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве. В андеркарде боксерского шоу свои поединки проведут несколько украинских боксеров, в том числе Денис Беринчик.
- Украинские болельщики смогут увидеть поединки украинцев и главный бой вечера Усик - Дюбуа на медиасервисе MEGOGO.