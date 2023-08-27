На кону були чемпіонські пояси українця WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Перемогу технічним нокаутом у 9 раунді здобув Олександр Усик.

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Дюбуа продемонстрував слабкість

Після бою Даніель Дюбуа заявив, що його обдурили та обікрали, адже, на його думку, він не бив Усика нижче поясу. Тому замість 5 хвилин для відновлення, які дали українцю у п'ятому раунді, треба було зупиняти бій і віддавати перемогу нокаутом британцю.

Пізніше Дюбуа продемонстрував, що він ще не готовий бути чемпіоном та тримати удар. Британський боксер не прийшов на пресконференцію після поразки від непереможного чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Тому замість нього на запитання журналістів довелося відповідати його тренеру Дону Чарльзу та промоутеру Френку Воррену.

Напевно, 25-річний боксер розумів, що брудно вчинив у п'ятому раунді, коли вдарив Усика нижче пояса й просто заховався "у будиночку". Нагадаємо, що за цей вчинок Олександр публічно його вичитав, перебуваючи у ринзі.

Цікаво. Відеоогляд перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа можна подивиться за посиланням.