"Как лев": Чисора под присмотром Хэя готовится к бою с Усиком – фото
Британский супертяжеловес Дерек Чисора, который ждет поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком, показал, как готовится к поединку.
Тренировку Чисора проводит под наблюдением бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя, который является сейчас промоутером своего соотечественника. Соответствующее фото он показал в Instagram.
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"Лучше прожить один день как лев, чем 1000 – как овца", – подписал фотографии Чисора.
Усик – Чисора: коротко о бое
- Александр Усик должен был провести бой против Дерека Чисоры 23 мая в Лондоне на O2 Arena. Но из-за пандемии коронавируса этот бой перенесли.
- Новая дата боя Усик – Чисора, как и место проведения, еще не согласованы. Вполне вероятно, что бой состоится в октябре 2020 года.
- Боксеры продолжают поддерживать форму, занимаясь в залах.