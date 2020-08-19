Британский супертяжеловес Дерек Чисора, который ждет поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком, показал, как готовится к поединку.

Тренировку Чисора проводит под наблюдением бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя, который является сейчас промоутером своего соотечественника. Соответствующее фото он показал в Instagram.

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"Лучше прожить один день как лев, чем 1000 – как овца", – подписал фотографии Чисора.

Усик – Чисора: коротко о бое