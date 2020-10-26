Непобедимый украинский боксер Александр Усик уже 31-го октября проведет второй бой в супертяжелом весе. Соперником Усика станет британец Дерек Чисора. Украинский боксер опубликовал мотивационное видео перед поединком.

Усик заявил, что вообще не думает о Дереке Чисоре, который попытается его ударить и нанести вред. Об этом сообщает 24 канал.

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Если я недорабатываю – дайте мне еще 100 раундов

33-летний боксер заявил, что его волнует только команда и цели, которые она перед ним ставит во время подготовки.

Я больше всего думаю о своем лагере, как выполнить качественно те задачи, которые передо мной ставит моя команда. Если я недорабатываю – дайте мне еще 100 раундов,

– сказал Усик.

Украинский боксер обратил внимание, что с уважением относится к своим соперникам.

"У меня нет ненависти перед боем и после боя к тем ребятам, которые выполняют очень тяжелую ежедневную работу. Потому что я знаю, чего это стоит. У меня только уважение к ним", – сказал боксер.

Усик заявил, что нет никаких секретов успеха. "Если тебе говорят, что что-то невозможно – сделай это!".

"Есть гора. На нее нужно подняться. Не можешь? Знаете что нужно? Сквозь нее прорубить тоннель!", – резюмировал Александр.

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