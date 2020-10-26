У меня нет ненависти: Усик зарядил мотивацией перед боем с Чисорой – видео
Непобедимый украинский боксер Александр Усик уже 31-го октября проведет второй бой в супертяжелом весе. Соперником Усика станет британец Дерек Чисора. Украинский боксер опубликовал мотивационное видео перед поединком.
Усик заявил, что вообще не думает о Дереке Чисоре, который попытается его ударить и нанести вред. Об этом сообщает 24 канал.
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Если я недорабатываю – дайте мне еще 100 раундов
33-летний боксер заявил, что его волнует только команда и цели, которые она перед ним ставит во время подготовки.
Я больше всего думаю о своем лагере, как выполнить качественно те задачи, которые передо мной ставит моя команда. Если я недорабатываю – дайте мне еще 100 раундов,
– сказал Усик.
Украинский боксер обратил внимание, что с уважением относится к своим соперникам.
"У меня нет ненависти перед боем и после боя к тем ребятам, которые выполняют очень тяжелую ежедневную работу. Потому что я знаю, чего это стоит. У меня только уважение к ним", – сказал боксер.
Усик заявил, что нет никаких секретов успеха. "Если тебе говорят, что что-то невозможно – сделай это!".
"Есть гора. На нее нужно подняться. Не можешь? Знаете что нужно? Сквозь нее прорубить тоннель!", – резюмировал Александр.
Усик – Чисора: главное о бое
- Поединок Усик – Чисора состоится 31 октября в Лондоне. В Украине противостояние будет показано на платформе Megogo по системе Pay-per-view (плата за трансляцию).
- Предыдущий бой Усик провел в октябре 2019 года, когда дебютировал в супертяжелом весе с победы над Чаззом Уизерспуном.
- Чисора также не дрался с октября 2019-го, когда нокаутировал своего земляка Дэвида Прайса.