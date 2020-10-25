Усик – Джокер: Чисора изобразил украинца в образе культового злодея – фото
Британский боксер Дерек Чисора продолжает насмехаться над украинцем Александром Усиком перед их поединком. Встреча боксеров состоится уже 31 октября.
За неделю до поединка Чисора опубликовал очередную карикатуру о бое с Усиком. Об этом сообщает 24 канал.
Это важно: Усик вместе с командой вылетел на бой против Чисоры: фото
В картинке Чисоры 33-летний Усик предстал в образе Джокера – суперзлодея вселенной DC Comics. Себе Дерек отдал роль главного и заклятого врага Джокера – Бэтмена.
Отметим, что бой Усика и Чисоры состоится на Хэллоуин.
Усик – Чисора: главное
Бой Усик – Чисора состоится в Лондоне. В Украине противостояние будет показано на платформе Megogo по системе Pay-per-view (плата за трансляцию).
Для украинского боксера это второй бой в супертяжелом весе.
Последний бой Усик провел в октябре прошлого года, когда дебютировал в супертяжелом весе с победы над Чаззом Уизерспуном.
Чисора также не дрался с октября, в последнем бою нокаутировав своего земляка Дэвида Прайса.