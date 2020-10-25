Британский боксер Дерек Чисора продолжает насмехаться над украинцем Александром Усиком перед их поединком. Встреча боксеров состоится уже 31 октября.

За неделю до поединка Чисора опубликовал очередную карикатуру о бое с Усиком. Об этом сообщает 24 канал.

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В картинке Чисоры 33-летний Усик предстал в образе Джокера – суперзлодея вселенной DC Comics. Себе Дерек отдал роль главного и заклятого врага Джокера – Бэтмена.

Отметим, что бой Усика и Чисоры состоится на Хэллоуин.

Усик – Чисора: главное

Бой Усик – Чисора состоится в Лондоне. В Украине противостояние будет показано на платформе Megogo по системе Pay-per-view (плата за трансляцию).

Для украинского боксера это второй бой в супертяжелом весе.

Последний бой Усик провел в октябре прошлого года, когда дебютировал в супертяжелом весе с победы над Чаззом Уизерспуном.

Чисора также не дрался с октября, в последнем бою нокаутировав своего земляка Дэвида Прайса.