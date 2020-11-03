Британский чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри выбрал себе в соперники экс-чемпиона Европы Агита Кабайела. В активе немецкого боксера есть победа над британцем Дереком Чисорой.

Менеджер британца Фрэнк Уоррен заявил, что следующим соперником Фьюри станет не камерунец Карлос Такама, как об этом сообщалось ранее. Команда Тайсона бросила вызов боксеру из Германии и дала 24 часа для того, чтобы подписать контракт о бое, сообщает vRINGe.com.

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Новый соперник Фьюри

Новый потенциальный соперник Фьюри является непобедимым боксером, выигравшим на профессиональном ринге все свои 20 поединков.

По словам менеджера Фьюри, Кабайела знает, что Тайсон хочет провести бой, поэтому дали немцу 24 часа на подписание соглашения. В активе боксера есть победа над Дереком Чисорой, который недавно потерпел поражение от украинца Александра Усика.

Команда Фьюри уже с нетерпением ждет решения немецкого боксера. Ранее сторона британца рассматривала вариант проведения боя против камерунца Карлоса Такамы, но его кандидатура была отвергнута.

Если боксер из Германии откажет Фьюри, тогда команде британца придется искать нового потенциального соперника.

"Так или иначе, но Фьюри выйдет в ринг 5-го декабря", – сказал Уоррен.

Кто такой Агит Кабайел? 28-летний непобедимый боксер из Германии, который в профессионалах провел 20 поединков, в том числе в его активе победы на Дереком Чисорой и украинцем Андреем Руденко. Агит является действующим континентальным чемпионом по версии WBA и бывший чемпион Европы по версии EBU (2017/20).

Почему Фьюри не сразится с Уайлдером?

В 2020 году Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер должны были провести свой третий поединок, который должен был быть организован в декабре.

Но Уайлдер просил перенести поединок на 2021 год. Тайсон отказал Уайлдеру, поэтому неизвестно, состоится ли их третий бой.

В то же время у Фьюри есть контракт на два поединка с Энтони Джошуа в 2021 году. Сообщалось, что Тайсон готов сразиться с Джошуа уже в 2020 году.