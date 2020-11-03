Матч-реванш між російським боксером Олександром Повєткіним та британцем Ділліаном Уайтом перенесено. У росіянина виявили коронавірус.

Реванш між Повєткіним та Уайтом перенесли на 30 січня 2021 року. Про це повідомив промоутер Едді Хірн.

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Росіянин захворів на коронавірус

Хірн повідомив, що Повєткін перебуває у лікарні, адже заразився коронавірусом.

На жаль, сьогодні ми отримали звістку, що Олександр Повєткін знаходиться у лікарні після позитивного результату тесту на COVID-19. Бій буде перенесений на 30 січня. Оголошення про наше шоу 21 листопада буде зроблено найближчим часом,

– повідомив Хірн.

Unfortunately we got the news today that Alexander Povetkin is in hospital after testing positive for Covid-19. The fight will now be rescheduled to a target date of Jan 30. An announcement on our Nov 21 show will be made shortly @skysportsboxing @daznboxing #rollwiththepunches pic.twitter.com/yg4p9hPzfQ — Eddie Hearn (@EddieHearn) November 3, 2020

Як Повєткін побив Уайта

Перша зустріч боксерів відбулася у серпні 2020 року. Уайт активно розпочав поєдинок та переважав росіянина.

Проте Повєткін несподівано нокаутував Уайта й став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC у суперважкій вазі.