Бій Повєткін – Уайт офіційно перенесли: росіянин у лікарні через коронавірус
Матч-реванш між російським боксером Олександром Повєткіним та британцем Ділліаном Уайтом перенесено. У росіянина виявили коронавірус.
Реванш між Повєткіним та Уайтом перенесли на 30 січня 2021 року. Про це повідомив промоутер Едді Хірн.
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Росіянин захворів на коронавірус
Хірн повідомив, що Повєткін перебуває у лікарні, адже заразився коронавірусом.
На жаль, сьогодні ми отримали звістку, що Олександр Повєткін знаходиться у лікарні після позитивного результату тесту на COVID-19. Бій буде перенесений на 30 січня. Оголошення про наше шоу 21 листопада буде зроблено найближчим часом,
– повідомив Хірн.
Як Повєткін побив Уайта
Перша зустріч боксерів відбулася у серпні 2020 року. Уайт активно розпочав поєдинок та переважав росіянина.
Проте Повєткін несподівано нокаутував Уайта й став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC у суперважкій вазі.
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