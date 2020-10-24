Менеджер действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заразился коронавирусом.

Об этом Абдель-Азиз сообщил на своей странице в инстаграме. 24 октября, Хабиб должен провести чемпионский бой с американцем Джастином Гейджи.

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"Дорогие коллеги и друзья, прошу внимания. У меня диагностирован коронавирус, и я нахожусь в больнице. Хочу предупредить вас, чтобы каждый, кто контактировал со мной или моим окружением, принял меры предосторожности", – написал Абдель-Азиз.

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