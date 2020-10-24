Бой Нурмагомедов – Гейджи под угрозой срыва: в команде Хабиба обнаружили COVID-19
Менеджер действующего чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заразился коронавирусом.
Об этом Абдель-Азиз сообщил на своей странице в инстаграме. 24 октября, Хабиб должен провести чемпионский бой с американцем Джастином Гейджи.
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"Дорогие коллеги и друзья, прошу внимания. У меня диагностирован коронавирус, и я нахожусь в больнице. Хочу предупредить вас, чтобы каждый, кто контактировал со мной или моим окружением, принял меры предосторожности", – написал Абдель-Азиз.
Нурмагомедов – Гейджи: что известно о бое
- Непобедимый Хабиб Нурмагомедов будет проводить защиту титула чемпиона UFC. Весной россиянин должен был встретиться с Тони Фергюсоном, но бой сорвался из-за карантина.
- Хабиба заменил Джастин Гейджи и сенсационно победил Фергюсона. Гейджи стал временным чемпионом UFC. Таким образом, Хабиб и Гейджи определят судьбу титула чемпиона мира в легком весе.
- В Украине поединок покажет телеканал Setanta. Начало UFC 254 в 21: 00.