Менеджер чинного чемпіона UFC у легкій вазі росіянина Хабіба Нурмагомедова Алі Абдель-Азіз заразився коронавірусом.

Про це Абдель-Азіз повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. 24 жовтня, Хабіб повинен провести чемпіонський бій з американцем Джастіном Гейджі.

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"Дорогі колеги і друзі, прошу уваги. У мене діагностований коронавірус і я перебуваю в лікарні. Хочу попередити вас, щоб кожен, хто контактував зі мною чи моїм оточенням, вжив заходів обережності", – написав Абдель-Азіз.

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