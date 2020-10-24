Бій Нурмагомедов – Гейджі під загрозою зриву: у команді Хабіба виявили COVID-19
Менеджер чинного чемпіона UFC у легкій вазі росіянина Хабіба Нурмагомедова Алі Абдель-Азіз заразився коронавірусом.
Про це Абдель-Азіз повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. 24 жовтня, Хабіб повинен провести чемпіонський бій з американцем Джастіном Гейджі.
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"Дорогі колеги і друзі, прошу уваги. У мене діагностований коронавірус і я перебуваю в лікарні. Хочу попередити вас, щоб кожен, хто контактував зі мною чи моїм оточенням, вжив заходів обережності", – написав Абдель-Азіз.
Нурмагомедов – Гейджі: що відомо про бій
- Непереможний Хабіб Нурмагомедов проводитиме захист титулу чемпіона UFC. Навесні росіянин мав зустрітися з Тоні Фергюсоном, але бій зірвався через карантин.
- Хабіба замінив Джастін Гейджі й сенсаційно переміг Фергюсона. Гейджі став тимчасовим чемпіоном UFC. Таким чином, Хабіб і Гейджі визначать долю титула чемпіона світу в легкій вазі.
- В Україні поєдинок покаже телеканал Setanta. Початок UFC 254 о 21:00.