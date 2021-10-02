Бой Лопеса на грани срыва Встречу Лопеса против официального претендента на титул IBF Камбососа перенесли в шестой раз. Новая дата поединка – 16 октября, но и она не окончательная. Бой на грани срыва. Это интересно Промоутер Усика дал неожиданный прогноз на бой Фьюри-Уайлдер Поединок Лопес-Камбосос должен организовать сервис Triller, выигравший промоутерские торги. Компания предложила за бой нерыночные 6 миллионов долларов. За несколько дней до поединка в Triller решили надавить на Камбососа. Компания хочет перенести бой с 4 на 16 октября, но Камбосос – категорически против. За это Triller требует, чтобы австралийца исключили из рейтинга IBF. Также компания хочет, чтобы ей вернули депозит в размере 1,2 миллиона долларов, который был внесен за бой Камбососа с Лопесом. Вместе с тем, Triller не отказывается от организации шоу 16 октября в Barclays Center (Бруклин). Но согласится ли Камбосос на бой – не известно. Промоутерские права поединка могут перейти компании Эдди Хирна – Matchroom Boxing. Именно она заняла второе место на торгах с предложением в 3,5 миллиона долларов. Интересно, что промоутером Лопеса является Боб Арум из Top Rank. Однако Арум отказался удовлетворять аппетиты Лопеса. Лопес не выходил в ринг с октября 2020 года, когда победил Василия Ломаченко. Американец владеет всеми титулами в легком весе – WBC, WBO, WBA, IBF. Текст публикации Коппинджера Triller в своем ответе на 8 страницах попросил IBF вынести решение по делу Теофімо Лопеса и Джорджа Камбососа до 30 сентября. IBF не вынесла ни одного постановления относительно предлагаемого изменения даты. Triller просит их исключить Камбососа по рейтингу и вернуть депозит в размере 1,2 миллиона долларов.