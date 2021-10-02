Бой Лопеса на грани срыва

Встречу Лопеса против официального претендента на титул IBF Камбососа перенесли в шестой раз. Новая дата поединка – 16 октября, но и она не окончательная. Бой на грани срыва.

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Поединок Лопес-Камбосос должен организовать сервис Triller, выигравший промоутерские торги. Компания предложила за бой нерыночные 6 миллионов долларов.

За несколько дней до поединка в Triller решили надавить на Камбососа. Компания хочет перенести бой с 4 на 16 октября, но Камбосос – категорически против.

За это Triller требует, чтобы австралийца исключили из рейтинга IBF. Также компания хочет, чтобы ей вернули депозит в размере 1,2 миллиона долларов, который был внесен за бой Камбососа с Лопесом.

Вместе с тем, Triller не отказывается от организации шоу 16 октября в Barclays Center (Бруклин). Но согласится ли Камбосос на бой – не известно.

Промоутерские права поединка могут перейти компании Эдди Хирна – Matchroom Boxing. Именно она заняла второе место на торгах с предложением в 3,5 миллиона долларов.

Интересно, что промоутером Лопеса является Боб Арум из Top Rank. Однако Арум отказался удовлетворять аппетиты Лопеса.