Все из-за бомбардировок Одессы: Арум объяснил, почему Ломаченко отказался от битвы за титул WBC

Украинский боксер Василий Ломаченко в этом году больше не выйдет на ринг. На решение бывшего чемпиона мира повлияли варварские обстрелы российскими захватчиками Одесской области.

Василий Ломаченко после поражение от абсолютного чемпиона Девина Хейни мог поспорить за вакантный титул чемпиона WBC. Дело в том, что Хэйни решил подняться дивизионом повыше, а потому пояс оказался вакатным. Однако снова планы Ломы разрушила Россия.

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Арум: Эта дерьмовая война все еще продолжается

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум объяснил решение Ломаченко. По его словам, Василий не может сконцентрироваться на подготовке к поединку из-за ракетных обстрелов Россией Одесской области.

Ломаченко отказывается проводить бой в этом году. Он хочет взять отпуск. Эта дерьмовая ситуация все еще продолжается в Украине, все приблизилось к месту, где он живет – рядом с бомбардируемой Одессой. Он не может сосредоточиться на боях. Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к Шакуру,

– заявил Арум.

Очень жаль, что позицию Ломаченко высказал промоутер, очень переживающий из-за войны в Украине, а не сам боксер. Если бы экс-чемпион мира в трех дивизионах используя своей медийность публично осудил варварские действия России, тогда и к Василию было меньше вопросов.

Отметим, что американец Шакур Стивенсон вместо поединка с Ломой может подраться с Денисом Беринчиком. По информации промоутера Александра Красюка, непобежденные боксеры должны побороться за титул чемпиона WBO. Но это может произойти только после победы Беринчика в андеркарде мегафайта Усик – Дюбуа.