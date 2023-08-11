Василь Ломаченко після поразки від абсолютного чемпіона Девіна Хейні міг посперечатися за вакантний титул чемпіона WBC. Річ у тім, що Хейні вирішив піднятися дивізіоном вище, а тому пояс виявився вакатним. Проте знову плани Ломи зруйнувала Росія.

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Арум: Ця лайнова війна все ще триває

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум пояснив рішення Ломаченко. За його словами, Василь не може сконцентруватися на підготовці до поєдинку через ракетні обстріли Росією Одеської області.

Ломаченко відмовляється проводити бій у цьому році. Він хоче взяти відпустку. Ця лайнова ситуація все ще триває в Україні, все наблизилося до місця, де він живе – поряд з Одесою, яку бомбардують. Він справді не може зосередитися на боях. Я не думаю, що це має якесь відношення до Шакура,

– заявив Арум.

Дуже шкода, що позицію Ломаченка висловив промоутер, який дуже переживає через війну в Україні, а не сам боксер. Якби ексчемпіон світу у трьох дивізіонах користуючись своєю медійністю публічно засудив варварські дії Росії, тоді б і до Василя було менше питань.

Зазначимо, що американець Шакур Стівенсон замість поєдинку з Ломою може побитися з Денисом Берінчиком. За інформацією промоутера Олександра Красюка, непереможені боксери повинні позмагатися за титул чемпіона WBO. Але це може статися лише після перемоги Берінчика в андеркарді мегафайту Усик – Дюбуа.