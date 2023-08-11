Василий Ломаченко после поражение от абсолютного чемпиона Девина Хейни мог поспорить за вакантный титул чемпиона WBC. Дело в том, что Хэйни решил подняться дивизионом повыше, а потому пояс оказался вакатным. Однако снова планы Ломы разрушила Россия.

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Арум: Эта дерьмовая война все еще продолжается

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум объяснил решение Ломаченко. По его словам, Василий не может сконцентрироваться на подготовке к поединку из-за ракетных обстрелов Россией Одесской области.

Ломаченко отказывается проводить бой в этом году. Он хочет взять отпуск. Эта дерьмовая ситуация все еще продолжается в Украине, все приблизилось к месту, где он живет – рядом с бомбардируемой Одессой. Он не может сосредоточиться на боях. Я не думаю, что это имеет какое-то отношение к Шакуру,

– заявил Арум.

Очень жаль, что позицию Ломаченко высказал промоутер, очень переживающий из-за войны в Украине, а не сам боксер. Если бы экс-чемпион мира в трех дивизионах используя своей медийность публично осудил варварские действия России, тогда и к Василию было меньше вопросов.

Отметим, что американец Шакур Стивенсон вместо поединка с Ломой может подраться с Денисом Беринчиком. По информации промоутера Александра Красюка, непобежденные боксеры должны побороться за титул чемпиона WBO. Но это может произойти только после победы Беринчика в андеркарде мегафайта Усик – Дюбуа.