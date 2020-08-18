Не успел Василий Ломаченко провести объединительный бой с Теофимо Лопесом, как на поединок с украинцем появился новый претендент. Шакур Стивенсон стремится получить бой против украинского чемпиона мира WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе.

Бывший чемпион мира в полулегком весе Стивенсон рассказал, что хочет встретиться с Василием, если тот победит Лопеса. Об этом сообщает fightnews.info.

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Шакур Стивенсон заявил, что стремится занять место Ломаченко.

Не думайте, что я не уважаю Ломаченко. Это не так, он ужасно крутой боец. Я считаю, что Василий – лучший боксер в весовых категориях до 140 фунтов. Ломаченко хвалят больше всех, он действительно хороший, а не плохой боец. Но я хочу занять его место,

– сказал Стивенсон.

Стивенсон будет болеть за Лопеса

Шакур признался, что в противостоянии Ломаченко с Лопесом будет поддерживать американского боксера.

"Я буду болеть за Лопеса. Я хочу, чтобы он победил. Самые высокие шансы у Теофимо будут в начале боя. Но на протяжении поединка Ломаченко начнет становиться все лучше и лучше", – отметил Стивенсон.

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Американец акцентировал внимание на том, что Лопес не дрался с боксерами уровня Ломаченко.

"Если бой затянется, Ломаченко будет фаворитом", – резюмировал Стивенсон.

Что известно о Стивенсоне? Американский боксер, который выступает в полулегкой и второй полулегкой весовых категориях. Серебряный призер Олимпийских игр (2016). Среди профессионалов чемпион мира по версии WBO.

Ломаченко – Лопес: когда бой

WBC объявила, что поединок пройдет в сентябре. Однако, промоутерская компания Top Rank, которая проведет шоу, заявила, что бой пройдет в октябре 2020 года.

По предварительной информации, бой запланирован на 17 октября. Боксеры якобы подписали контракт, хотя Лопес сопротивлялся, требуя больший гонорар.

На кону поединка Ломаченко и непобедимого Лопеса будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.