На бой с Ломаченко появился новый претендент
Не успел Василий Ломаченко провести объединительный бой с Теофимо Лопесом, как на поединок с украинцем появился новый претендент. Шакур Стивенсон стремится получить бой против украинского чемпиона мира WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе.
Бывший чемпион мира в полулегком весе Стивенсон рассказал, что хочет встретиться с Василием, если тот победит Лопеса. Об этом сообщает fightnews.info.
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Шакур Стивенсон заявил, что стремится занять место Ломаченко.
Не думайте, что я не уважаю Ломаченко. Это не так, он ужасно крутой боец. Я считаю, что Василий – лучший боксер в весовых категориях до 140 фунтов. Ломаченко хвалят больше всех, он действительно хороший, а не плохой боец. Но я хочу занять его место,
– сказал Стивенсон.
Стивенсон будет болеть за Лопеса
Шакур признался, что в противостоянии Ломаченко с Лопесом будет поддерживать американского боксера.
"Я буду болеть за Лопеса. Я хочу, чтобы он победил. Самые высокие шансы у Теофимо будут в начале боя. Но на протяжении поединка Ломаченко начнет становиться все лучше и лучше", – отметил Стивенсон.
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Американец акцентировал внимание на том, что Лопес не дрался с боксерами уровня Ломаченко.
"Если бой затянется, Ломаченко будет фаворитом", – резюмировал Стивенсон.
Что известно о Стивенсоне?Американский боксер, который выступает в полулегкой и второй полулегкой весовых категориях. Серебряный призер Олимпийских игр (2016). Среди профессионалов чемпион мира по версии WBO.
Ломаченко – Лопес: когда бой
WBC объявила, что поединок пройдет в сентябре. Однако, промоутерская компания Top Rank, которая проведет шоу, заявила, что бой пройдет в октябре 2020 года.
По предварительной информации, бой запланирован на 17 октября. Боксеры якобы подписали контракт, хотя Лопес сопротивлялся, требуя больший гонорар.
На кону поединка Ломаченко и непобедимого Лопеса будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.