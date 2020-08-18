Не встиг Василь Ломаченко провести об'єднавчий бій з Теофімо Лопесом, як на поєдинок з українцем з'явився новий претендент. Шакур Стівенсон прагне отримати бій проти українського чемпіона світу WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі.

Колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Стівенсон розповів, що хоче зустрітися з Василем, якщо той переможе Лопеса. Про це повідомляє fightnews.info.

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Шакур Стівенсон заявив, що прагне посісти місце Ломаченка.

Не думайте, що я не поважаю Ломаченко. Це не так, він страшенно крутий боєць. Я вважаю, що Василь – найкращий боксер у вагових категоріях до 140 фунтів. Ломаченка хвалять більше всіх, він дійсно хороший, а не поганий боєць. Але я хочу зайняти його місце,

– сказав Стівенсон.

Стівенсон вболіватиме за Лопеса

Шакур зізнався, що в протистоянні Ломаченка з Лопесом підтримуватиме американського боксера.

"Я буду вболівати за Лопеса. Я хочу, щоб він переміг. Найвищі шанси у Теофімо будуть на початку бою. Але упродовж поєдинку Ломаченко почне ставати все краще і краще", – зазначив Стівенсон.

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Американець акцентував увагу на тому, що Лопес не бився з боксерами рівня Ломаченка.

"Якщо бій затягнеться, Ломаченко буде фаворитом", – резюмував Стівенсон.

Що відомо про Стівенсона? Американський боксер, який виступає у напівлегкій і в другій напівлегкій вагових категоріях. Срібний призер Олімпійських ігор (2016). Серед професіоналів чемпіон світу за версією WBO.

Ломаченко – Лопес: коли бій

WBC оголосила, що поєдинок пройде у вересні. Та промоутерська компанія Top Rank, що проведе шоу, заявила, що бій пройде у жовтні 2020 року.

За попередньою інформацією, бій запланований на 17 жовтня. Боксери начебто підписали контракт, хоча Лопес пручався, вимагаючи більший гонорар.

На кону поєдинку Ломаченка та непереможного Лопеса стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.