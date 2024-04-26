Большинство экспертов считают фаворитом чемпионского поединка Василия Ломаченко. Однако бывшего абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа тоже не стоит недооценивать.

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Беринчик оценил шансы Камбососа на победу

По мнению украинского боксера Дениса Беринчика, австралиец может осуществить апсет. Поэтому поединок в Австралии может иметь неожиданный результат.

"Камбосос неплохой боец. Он постоянно прибавляет как боксер. Имеет стальной характер.

Он будет боксировать у себя дома. Думаю, это придаст ему мотивации. Плюс болельщики немного давят на судей", – рассказал Беринчик.

Состоится ли объединительный бой Ломаченко – Беринчик