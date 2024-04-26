Большинство экспертов считают фаворитом чемпионского поединка Василия Ломаченко. Однако бывшего абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа тоже не стоит недооценивать.
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Беринчик оценил шансы Камбососа на победу
По мнению украинского боксера Дениса Беринчика, австралиец может осуществить апсет. Поэтому поединок в Австралии может иметь неожиданный результат.
"Камбосос неплохой боец. Он постоянно прибавляет как боксер. Имеет стальной характер.
Он будет боксировать у себя дома. Думаю, это придаст ему мотивации. Плюс болельщики немного давят на судей", – рассказал Беринчик.
Состоится ли объединительный бой Ломаченко – Беринчик
- Отметим, что Беринчик и Ломаченко выступают в одном дивизионе.
- 12 мая Ломаченко и Камбосос проведут бой за вакантный пояс IBF в легком весе. Поединок состоится в австралийском городе Перт.
- Денис Беринчик сразится против Эмануэля Наваррете за титул чемпиона WBO 18 мая.
- Кстати, промоутер Александр Красюк высказался относительно вероятного объединительного боя между Ломаченко и Беринчиком. Такой поединок стал бы историческим событием.