Більшість експертів вважають фаворитом чемпіонського поєдинку Василя Ломаченка. Проте колишнього абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа теж не варто недооцінювати.
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Берінчик оцінив шанси Камбососа на перемогу
На думку українського боксера Дениса Берінчика, австралієць може здійснити апсет. Тож поєдинок в Австралії може мати несподіваний результат.
"Камбосос непоганий боєць. Він постійно додає як боксер. Має сталевий характер.
Він боксуватиме у себе вдома. Думаю, це додасть йому мотивації. Плюс уболівальники трохи тиснуть на суддів", – розповів Берінчик.
Чи відбудеться об'єднавчий бій Ломаченко – Берінчик
- Зазначимо, що Берінчик та Ломаченко виступають в одному дивізіоні.
- 12 травня Ломаченко та Камбосос проведуть бій за вакантний пояс IBF у легкій вазі. Поєдинок відбудеться в австралійському місті Перт.
- Денис Берінчик битиметься проти Емануеля Наваррете за титул чемпіона WBO 18 травня.
- До речі, промоутер Олександр Красюк висловився щодо ймовірного об'єднавчого бою між Ломаченком та Берінчиком. Такий поєдинок став би історичною подією.