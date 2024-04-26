Більшість експертів вважають фаворитом чемпіонського поєдинку Василя Ломаченка. Проте колишнього абсолютного чемпіона світу Джорджа Камбососа теж не варто недооцінювати.

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Берінчик оцінив шанси Камбососа на перемогу

На думку українського боксера Дениса Берінчика, австралієць може здійснити апсет. Тож поєдинок в Австралії може мати несподіваний результат.

"Камбосос непоганий боєць. Він постійно додає як боксер. Має сталевий характер.

Він боксуватиме у себе вдома. Думаю, це додасть йому мотивації. Плюс уболівальники трохи тиснуть на суддів", – розповів Берінчик.

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