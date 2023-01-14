Наконец-то появились конкретика по поводу поединка между абсолютным чемпионом мира Дэвином Хейни и Василием Ломаченко. Бой двух топовых боксеров состоится в мае.

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Боксеры обо всем договорились

Бой уже проанонсировал Дэвин Хейни, намекнув о мегафайте в твиттере. Он написал, что трансляция боя пройдет по системе PPV – платного телевидения, добавив смайлик попкорна.

Сообщение Хейни прокомментировал журналист ESPN Сальвадор Родригес. Он был более конкретен.

Против Ломаченко 20 мая на "Мэдисон Сквер Гарден"… Звучит неплохо, но PPV?,

– написал Родригес.

Таким образом, бой за абсолют состоится в Нью-Йорке, на всемирно известной арене, где проходят масштабные спортивные мероприятия.

Отметим, что американец настаивал на проведении поединка в начале марта. Ведь Хейни мусульманин и хотел завершить дела к празднику Рамадан. Кроме того, абсолютный чемпион мира планирует подняться в следующий весовой дивизион, ведь ему тяжело держать лимит легковеса.

Однако команда украинского боксера предлагала сместить мегафайт на май. Ломаченко много пропустил из-за войны в Украине и не был слишком убедителен в поединка с Ортисом.

Напомним, что это будет вторая попытка Ломаченко стать абсолютным чемпионом мира Во время первой Ломаченко проиграл Теофимо Лопесу. Однако уже в первой защите титула Тео неожиданно отдал пояса Джорджу Камбососу. Но австралиец не долго наслаждался славой, ведь не смог защитить пояса в бою против Хэйни. В реванше Девин вновь оказался сильнее Камбоссаса.