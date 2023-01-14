Наконец-то появились конкретика по поводу поединка между абсолютным чемпионом мира Дэвином Хейни и Василием Ломаченко. Бой двух топовых боксеров состоится в мае.
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Боксеры обо всем договорились
Бой уже проанонсировал Дэвин Хейни, намекнув о мегафайте в твиттере. Он написал, что трансляция боя пройдет по системе PPV – платного телевидения, добавив смайлик попкорна.
Сообщение Хейни прокомментировал журналист ESPN Сальвадор Родригес. Он был более конкретен.
Против Ломаченко 20 мая на "Мэдисон Сквер Гарден"… Звучит неплохо, но PPV?,
– написал Родригес.
Таким образом, бой за абсолют состоится в Нью-Йорке, на всемирно известной арене, где проходят масштабные спортивные мероприятия.
Отметим, что американец настаивал на проведении поединка в начале марта. Ведь Хейни мусульманин и хотел завершить дела к празднику Рамадан. Кроме того, абсолютный чемпион мира планирует подняться в следующий весовой дивизион, ведь ему тяжело держать лимит легковеса.
Однако команда украинского боксера предлагала сместить мегафайт на май. Ломаченко много пропустил из-за войны в Украине и не был слишком убедителен в поединка с Ортисом.