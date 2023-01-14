Нарешті з'явилися конкретика щодо поєдинку між абсолютним чемпіоном світу Девіном Хейні та Василем Ломаченком. Бій двох топових боксерів відбудеться в травні.
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Боксери про все домовились
Бій вже проанонсував Девін Хейні, натякнувши про мегафайт у твітері. Він написав, що трансляція бою пройде за системою PPV – платного телебачення, добавивши смайлик попкорну.
Повідомлення Хейні прокоментував журналіст ESPN Сальвадор Родрігес. Він був більш конкретний.
Проти Ломаченка 20 травня на "Медісон Сквер Гарден"… Звучить непогано, але PPV?,
– написав Родрігес.
Таким чином, бій за абсолют відбудеться у Нью-Йорку, на всесвітньовідомій арені, де проходять масштабні спортивні заходи.
Зазначимо, що американець наполягав на проведенні поєдинку на початку березня. Адже Хейні мусульманин і хотів завершити справи до свята Рамадан. Крім того, абсолютний чемпіон світу планує піднятися у наступний ваговий дивізіон, адже йому важко тримати ліміт легковаговика
Проте команда українського боксера пропонувала змістити мегафайт на травень. Ломаченко багато пропустив через війну в Україні і не був надто переконливим у поєдинку з Ортісом.