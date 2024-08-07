Украинский боксер Александр Хижняк и представитель Казахстана Нурбек Оралбай определят обладателей золотой и серебряной медалей в весовой категории до 80 килограммов. Финальный поединок по боксу Олимпиады-2024 начнется в 23:51 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Финальный бой за "золото" Олимпиады-2024

Александр Хижняк второй раз в своей карьере вышел в финал Олимпиады. На прошлых Играх в Токио-2020 украинец был безоговорочным фаворитом поединка против бразильца Эберта Соузы. Однако тогда "Полтавский танк" неожиданно уступил сопернику и стал серебряным призером Олимпиады.

В Париже Хижняк попытается взять реванш за досадное поражение в Токио и завоевать желанное олимпийское "золото".

Хижняк еще до начала боксерского турнира на Олимпиаде-2024 считался фаворитом. Однако турнирный путь Александра не оказался простым. Ни одна из трех побед на Играх не была легкой для украинца.

В 1/8 финала Хижняк победил бывшего гражданина Украины Филиппа Акилова, который сейчас защищает цвета Венгрии. В следующем раунде "Полтавский танк" гарантировал медаль для Украины, победив бразильца Вандерлея Перейру.

В полуфинале украинскому боксеру достался в соперники двукратный олимпийский чемпион Арлен Лопес из Кубы. Хижняк сумел вырвать победу в поединке, в котором изначально уступал титулованному боксеру.

Прямая трансляция финального поединка по боксу на Олимпиаде-2024 будет доступна на сайте 24 Канала. Начало – в 23:51 по киевскому времени.

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