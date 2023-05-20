В ніч з 20 на 21 травня в Лас-Вегасі відбудеться довгоочікуваний мегафайт двох топ-боксерів сучасності – Девіна Хейні та Василя Ломаченка. Цей бій стане останньою спробою українського боксера втілити свою мрію – бути абсолютним чемпіоном світу.

До теми Ломаченко – Хейні: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу

Хейні злякався Ломаченка

Напередодні поєдинку відбулася традиційна процедура зважування та дуель поглядів. Під час останньої не витримали нерви у американського боксера. Він чомусь почав щось говорити Василю, а потім щосили штовхнув його.

Проте Ломаченко не повівся на провокацію "Мрії". Після інциденту претендент пояснив поведінку абсолюта.

Тепер він мій. Він мій. У нього немає сили. Сьогодні я відчув його силу. Хейні, це зробив, тому що наляканий. Він наляканий. Я впевнений у цьому на сто відсотків,

– сказав Ломаченко.

Відео коментаря Ломаченка

Варте уваги. Бій Хейні – Ломаченко стане останнім на вечорі боксу в Лас-Вегасі. Вихід боксерів очікується 21 травня, не раніше, аніж 06:00 година за київським часом. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію бою Ломаченко – Хейні.