В ночь на 1 октября в американском Лас-Вегасе состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой абсолютного чемпиона мира Сауля "Канело" Альвареса и американца Джермелла Чарло. В андеркарде этого поединка свой третий бой в 2023 году провел Александр Гвоздик, пишет 24 Канал.

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Быстрая победа Гвоздика

Соперником украинца был 38-летний бразилец Исаак Родригес, имевший в послужном списке 22 досрочные победы. Однако такая хорошая статистика не помогла опытному представителю Бразилии.

Александр Гвоздик технически превосходил соперника. Бывший чемпион WBC в полутяжелом весе в первом раунде не форсировал событий, лишь пристреливался в подбородок бразильца.

В начале второй 3-минутки Гвоздик мощно пробил правой, после чего Родригес покачиваясь упал на канвас. К завершению отсчета бразилец поднялся на ноги, но арбитр остановил одностороннее избиение.

Видео нокаута в бою Гвоздик – Родригес

В итоге Александр Гвоздик одержал свою третью подряд победу по возвращении в бокс и 20-ю в целом. Украинский боксер мечтает выйти в ринг против Бивола и Бетербиева и отобрать титулы у россиян.

Достойно внимания. В главном поединке вечера "Канело" защитил титул абсолютного чемпиона мира, перебоксировав Джермелла Чарло.