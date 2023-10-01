У ніч на 1 жовтня в американському Лас-Вегасі відбувся вечір боксу, головною подією якого став бій абсолютного чемпіона світу Сауля "Канело" Альвареса та американця Джермелла Чарло. В андеркарді цього поєдинку свій третій бій у 2023 році провів Олександр Гвоздик, пише 24 Канал.

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Швидка перемога Гвоздика

Суперником українця був 38-річний бразилець Ісаак Родрігес, який мав у послужному списку 22 дострокові перемоги. Проте така гарна статистика не допомогла досвідченому представнику Бразилії.

Олександр Гвоздик технічно переважав суперника. Колишній чемпіон WBC у напівважкій вазі в першому раунді не форсував подій, лише пристрілюючись до підборіддя бразильця.

На початку другої 3-хвилинки Гвоздик потужно пробив правою, після чого Родрігес похитуючись впав на канвас. До завершення відліку бразилець піднявся на ноги, але арбітр зупинив одностороннє побиття.

Відео нокауту в бою Гвоздик – Родрігес

У підсумку Олександр Гвоздик здобув свою третю поспіль перемогу після повернення в бокс та 20-у загалом. Український боксер мріє вийти у ринг проти Бівола та Бетербієва та відібрати титули в росіян.

Варте уваги. В головному поєдинку вечора "Канело" захистив титул абсолютного чемпіона світу, перебоксувавши Джермелла Чарло.