Гвоздик и Родригес провели финальную дуэль взглядов перед боем – видео

В ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе пройдет большой вечер бокса. Главным событием которого станет бой за все пояса второго среднего веса между Саулем Альварезом и Джермеллом Чарло.

В андеркарде титульного поединка в ринг выйдет украинский бывший чемпион в полутяжелом весе Александр Гвоздик. Его соперником будет бразильский 38-летний боксер Исаак Родригес, пишет 24 Канал.

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Гвоздик на пути к возвращению в элиту

Для Александра это будет третье сражение после возвращения в бокс после 3-летней паузы. Он победил по очкам мексиканца Жозуе Обандо и нокаутировал именитого латвийского боксера Ричардса Болотникса.

В преддверии поединка будущие соперники украинец Александр Гвоздик (19–1, 15 KO) и бразилец Исаак Родригес (28–4, 22 KO) провели дуэль взглядов и церемонию взвешивания.

Соперник украинца оказался тяжелее ровно на 4 килограмма – 83.1 против 79,1. Во время битвы взглядов Гвоздик первым отвернулся от Родригеса.

Смотрите видео дуэли взглядов между Александром Гвоздиком и Исааком Родригесом

Напомним, что накануне Гвоздик поделился своими планами на будущее, и они у него очень амбициозны. Украинец хочет выйти в ринг против Бивола и Бетербиева и отобрать пояса у российских боксеров.

. Именно Артур Бетербиев нанес украинцу единственное поражение в профессиональном боксе. Всего на счету Александра Гвоздика 20 поединков, в которых он одержал 19 побед, из которых 15 – нокаутом.