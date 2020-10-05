Самый ожидаемый реванш 2020 года между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером не состоится. Бой не состоится из-за карантина.

Фрэнк Уоррен из Queensberry Promotions, который является промоутером Фьюри, рассказал о шансах организовать поединок. Об этом сообщает vRINGe.

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Почему не состоится бой

Реванш планировали провести в США или Британии и даже была назначена предварительная дата – 19 декабря.

Но из-за других спортивных событий в США, которые запланированы в США на этот день, дату поединка решили сместить. Сообщалось, что бой может пройти даже раньше.

Впрочем, Уоррен заявил, что бой вряд ли состоится в 2020 году, ведь в США и Британии действует запрет посещать спортивные шоу болельщикам.

Похоже, в этом году этот бой не состоится. Ну разве что если Боб Арум (сопромоутер Фьюри, – Спорт 24) вытащит кролика из шляпы в Америке... Но скажу по правде, вряд ли у него получится что-то такое сделать. А все потому, что и в США, и в Британии все те же проблемы – ограничения на проведение шоу с болельщиками,

– заявил промоутер Фьюри.

Фьюри – Уайлдер: главное о реванше

Первая встреча боксеров состоялась 1-го декабря 2018 года. Бой завершился ничьей, хотя Тайсон побывал в тяжелом нокдауне. Уайлдер сохранил титул чемпиона мира по версии WBC.

Перед вторым поединком боксеры успешно провели несколько промежуточных боев.

Первый реванш между Фьюри и Уайлдером состоялся 22 февраля 2020 года. Фьюри завершил бой в свою пользу уже в седьмом раунде. Тайсон победил техническим нокаутом.

Уайлдер потерпел первое поражение в карьере и потерял чемпионский пояс.