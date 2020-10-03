Уайлдер уволил тренера из-за поражения Тайсону Фьюри: неожиданная причина решения
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер уволит своего тренера Марка Бреланда. Именно Бреланд выбросил полотенце в реванше против Тайсона Фьюри, который означал конец боя и поражение Деонтея.
Еще в феврале после поединка Yahoo сообщала, что выброшенное полотенце Бреланда стало причиной его увольнения.
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Деонтей после боя не подтвердил информацию, но был разочарован действиями Бреланда.
"Я расстроен из-за Марка. Мы обсуждали такую ситуацию еще много лет назад. Я говорил своей команде никогда и ни за что не выбрасывать полотенце. Это не мой метод", – сказал тогда Уайлдер.
Впоследствии появлялась информация якобы Уалйдер не увольнял тренера. Впрочем, менеджер американца Шелли Финкель в комментарии Boxing Scene подтвердил отставку Бреланда.
Это окончательное решение. После его следующего боя станет ясно, было оно правильным или нет,
– сказал Финкель.
Уайлдер сотрудничал с Бреландом 12 лет.
Уалйдер проиграл Фьюри: главное
Второй поединок между Фьюри и Уайлдером состоялся 22 февраля и завершился в седьмом раунде. Рефери остановил избиение Уайлдера и Тайсон победил техническим нокаутом. В течение поединка Тайсон дважды отправил американца в нокдаун.
Для Уайлдера это первое поражение в карьере. Американец имел 11-летнюю серию без поражений. Зато Фьюри до сих пор не знает горечи поражений.
Уайлдер после боя заявил, что причиной поражения стал костюм, в котором он выходил в ринг. Он якобы весил 18 килограммов и негативно повлиял на ноги боксера.
Третий бой между боксерами должен состояться в 2020 году.
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