Один из самых ожидаемых реваншей 2020 года между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером перенесут. Боксеры должны были встретиться 19-го декабря, однако команды боксеров вынуждены отказаться от этой даты.

Почему переносят бой

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, которая организует реванш, заявил, что третий бой между чемпионом WBC Фьюри и Уайлдером не состоится 19 декабря, как планировалось ранее. Об этом сообщает ESPN.

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Top Rank не хочет проводить вечер бокса 19-го декабря, ведь в это время в США состоятся другие важные события.

Мы оставляем эту дату, потому что днем ​​и ночью будут сыграны пять игр чемпионата конференции, плюс две игры НФЛ по американскому футболу. Следовательно, мы не можем устроить поединок 19-го числа. Сейчас мы рассматриваем другие даты. ESPN, FOX, PBC и мы изучаем расписание, чтобы выбрать день,

– сказал Арум.

В то же время телеканал ESPN сообщает, что поединок может состояться раньше 19 декабря 2020 года.

Фьюри – Уайлдер: главное о реванше

Первая встреча боксеров состоялась 1 декабря 2018 года. Бой завершился ничьей, хотя Тайсон побывал в тяжелом нокдауне. Уайлдер сохранил титул чемпиона мира по версии WBC.

Перед вторым поединком боксеры успешно провели несколько промежуточных боев.

Первый реванш между Фьюри и Уайлдером состоялся 22 февраля 2020 года. Фьюри завершил бой в свою пользу уже в седьмом раунде. Тайсон победил техническим нокаутом.

Уайлдер потерпел первое поражение в карьере и потерял чемпионский пояс.