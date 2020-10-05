Найбільш очікуваний реванш 2020 року між чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі й Деонтеєм Уайлдером не відбудеться. Бій не відбудеться через карантин.

Френк Уоррен з Queensberry Promotions, який є промоутером Ф'юрі, розповів про шанси організувати поєдинок. Про це повідомляє vRINGe.

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Чому не відбудеться бій

Реванш планували провести у США або Британії й навіть була призначена попередня дата – 19 грудня.

Та через інші спортивні події у США, які заплановані у США на цей день, дату поєдинку вирішили змістити. Повідомлялося, що бій може пройти навіть раніше.

Втім, Уоррен заявив, що бій навряд чи відбудеться у 2020 році, адже у США та Британії чинна заборона відвідувати спортивні шоу вболівальникам.

Схоже, в цьому році цей бій не відбудеться. Ну хіба що якщо Боб Арум (співпромоутер Ф'юрі, – Спорт 24) витягне кролика з капелюха в Америці... Але скажу по правді, навряд чи у нього вийде щось таке зробити. А все тому, що і в США, і в Британії все ті ж проблеми – обмеження на проведення шоу з уболівальниками,

– заявив промоутер Ф'юрі.

Ф'юрі – Уайлдер: головне про реванш

Перша зустріч боксерів відбулася 1-го грудня 2018 року. Бій завершився нічиєю, хоча Тайсон побував у важкому нокдауні. Уайлдер зберіг титул чемпіона світу за версією WBC.

Перед другим поєдинком боксери успішно провели декілька проміжних боїв.

Перший реванш між Ф'юрі та Уайлдером відбувся 22 лютого 2020 року. Ф'юрі завершив бій на свою користь вже у сьомому раунді. Тайсон переміг технічним нокаутом.

Уайлдер зазнав першої поразки в кар'єрі та втратив чемпіонський пояс.