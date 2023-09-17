Британський суперважковаговик Джо Джойс поділився своїми очікуваннями щодо бою Тайсона Ф'юрі та Френсіса Нганну. "Джаггернаут" має досвід спарингів проти франко-камерунського бійця, силу удару якого відчув на собі.

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Джойс: Нганну може прибити Ф'юрі

Френсіс Нганну все життя мріяв зробити кар'єру в боксу. Але через бідність розпочав свій шлях з ММА. Тепер доля подарувала йому неймовірний шанс повернутися в бокс та провести бій проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Такий непересічний бій двох найстрашніших нокаутерів світу може завершитися несподіваним результатом, вважає Джо Джойс.

"Нганну б’є сильно, якщо зможе влучити у вас. Я спарингував з ним, і він завдавав по мені страшні удари.

Бокс – це інший вид спорту, він трохи вишуканіший, тому що ви використовуєте лише свої руки. Тут не можна використовувати ноги, лікті та боротьбу. Нганну починав з боксу, тому мені цікаво побачити, що він може придумати, тренуючись лише у боксі.

Якщо Нганну зможе завдати удар по Ф’юрі, то він може його прибити", – розповів Джойс.