В конце октября Тайсон Фьюри раздельным решением судей одержал победу над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Во время боя "Цыганский король" выглядел неубедительно, а в третьем раунде вообще оказался в нокдауне.

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Уоррен: Тайсон хочет реванша

Этот поединок не был титульным. Британец не рисковал своим чемпионским поясом. Однако оба соперника получили огромные гонорары от организаторов. Неудивительно, что в будущем нокаутеры планируют снова сойтись на боксерском ринге.

По крайней мере, так пообещал промоутер "Жадного пуза" Фрэнк Уоррен.

Тайсон сказал мне, что он хочет реванша, и я знаю, что Нганну этого хочет. Кстати, Нганну хороший парень. Он действительно хороший парень, вокруг него хорошая команда, и я уверен, что мы сделаем это снова,

– рассказал Уоррен.