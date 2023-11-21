В конце октября Тайсон Фьюри раздельным решением судей одержал победу над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Во время боя "Цыганский король" выглядел неубедительно, а в третьем раунде вообще оказался в нокдауне.
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Уоррен: Тайсон хочет реванша
Этот поединок не был титульным. Британец не рисковал своим чемпионским поясом. Однако оба соперника получили огромные гонорары от организаторов. Неудивительно, что в будущем нокаутеры планируют снова сойтись на боксерском ринге.
По крайней мере, так пообещал промоутер "Жадного пуза" Фрэнк Уоррен.
Тайсон сказал мне, что он хочет реванша, и я знаю, что Нганну этого хочет. Кстати, Нганну хороший парень. Он действительно хороший парень, вокруг него хорошая команда, и я уверен, что мы сделаем это снова,
– рассказал Уоррен.
- Отметим, что сначала Тайсону Фьюри нужно провести бой за абсолют против Александра Усика. Поединок двух чемпионов хевивейта состоится 17 февраля.
- Кроме того, в контракте на бой прописан реванш. Однако в этом случае на кону не будет стоять пояс IBF, если победитель первого поединка не проведет обязательную защиту с Филиппом Хрговичем.