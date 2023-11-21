Наприкінці жовтня Тайсон Ф'юрі роздільним рішенням суддів здобув перемогу над ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Під час бою "Циганський король" мав непереконливий вигляд, а в третьому раунді взагалі опинився в нокдауні.

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Воррен: Тайсон хоче реваншу

Цей поєдинок не був титульним. Британець не ризикував своїм чемпіонським поясом. Проте обидва суперники отримали величезні гонорари від організаторів. Тож не дивно, що в майбутньому нокаутери планують знову зійтися на боксерському рингу.

Принаймні так пообіцяв промоутер "Жадібного пуза" Френк Воррен.

Тайсон сказав мені, що він хоче реваншу, і я знаю, що Нганну цього хоче. До речі, Нганну хороший хлопець. Він дійсно хороший хлопець, навколо нього хороша команда, і я впевнений, що ми зробимо це знову,

– розповів Воррен.