Все боксерское сообщество обсуждает предстоящий "бой века" – называет своих фаворитов и анализирует, благодаря чему победу одержит украинский или британский чемпион. После поединка против Фрэнсиса Нганну "Жадное пузо" уже не выглядит таким фаворитом, каким его считали еще месяц назад.

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Фаворита в бою за абсолют выбрать сложно

Своим мнением о супербитве поделился ветеран хевивейта Дерек Чисора. Британский боксер заявил, что ему сложно выбрать сильнейшего и спрогнозировал, что спортсмены могут получить повреждения из-за малого времени для подготовки.

Я не знаю, как сложится бой. Я на днях виделся с Усиком. Мы любим ходить в одну баню, поэтому очутились вместе. Тренировочный лагерь будет коротким для обоих бойцов. Когда они войдут в ритм и попытаются все сделать как следует, им будет тяжело, у них будут травмы.



Они подписали контракт на бой, но затем поединок отложили. Они оба будут усердно тренироваться, поэтому кто его знает. Трудно предсказать победителя,

– заявил Чисора.

Отдельно Дерек высказался о Тайсоне Фьюри, которому ранее прогнозировал победу. Он вспомнил тот же выставочный бой против Фрэнсиса Нганну и заявил, что "Жадному пузу" нужна дополнительная мотивация, ведь еще один проведенный неудачный бой он может и не выиграть:

"Тайсону нужно себя подстегнуть, потому что последний бой он провел не лучшим образом, но победил. Он просто выиграл тот поединок. Фьюри оказался в нокдауне, но вернулся и выиграл бой. Я думаю, что после этого его пузырь лопнул. Временами у тебя бывают неудачные дни на работе, это нормально. Но в боксе ты не можешь победить в свой плохой день".

Справка. Бой за абсолютного чемпиона состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии. Победитель станет первым в истории хевивейта боксером, который будет обладать сразу четырьмя чемпионскими поясами.